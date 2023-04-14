Женщина вышла из пещеры, где сидела с 2021 года без связи с миром, и сильно удивилась

Жительница Мадрида и профессиональная альпинистка Беатрис Фламини прожила в пещере 500 дней. Она опустилась на глубину в 70 метров еще 30 ноября 2021 года и с тех пор находилась в полной изоляции — сегодня она закончила свое уединение. Об этом 14 апреля сообщают испанские издания.
После завершения эксперимента Фламини встретили друзья и команда. Испанка побила мировой рекорд, находившись в пещере на глубине 70 метров без контакта с внешним миром дольше всех, сообщает Radio Television Espanola.
Автор: youtube.com/El País
Женщина спустилась в пещеру в возрасте 48 лет, а сегодня ей уже пятьдесят. «На 65-й день я перестала считать. <…> Были очень трудные моменты и другие очень красивые моменты. <…> Я читала, писала, вязала, получала удовольствие. <…> Я не хотела выходить», — объяснила испанка на пресс-конференции (цитата по Cadenaser).
Одной из самых тяжелых ситуаций, по ее словам, стало нашествие мух — в какой-то момент из личинок вылупились мухи и полностью облепили Беатрис. Как именно ей удалось справиться с насекомыми, не уточняется.
Пищу и воду женщине доставляли в промежуточной точке пещеры, где невозможно было пересечься или поддержать связь.
Столь продолжительная изоляция стала возможна при помощи команды проекта «Пещера времени», который предложил испанке провести научный эксперимент. Теперь исследователи из университетов Гранады и Альмерии будут анализировать, как изоляция и временная дезориентация повлияли на восприятие времени. Также они изучат нейропсихологические изменения, вызванные длительной изоляцией.
В момент, когда Беатрис Фламини покинула пещеру, ею сразу заинтересовались журналисты. Альпинистка поблагодарила всех и сказала: «Уже полтора года молчу, ни с кем не разговаривая, только сама с собой. Я вам скажу. <…> Но позвольте мне принять душ. <…> Увидимся немного позже».