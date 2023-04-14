Женщина вышла из пещеры, где сидела с 2021 года без связи с миром, и сильно удивилась

Жительница Мадрида и профессиональная альпинистка Беатрис Фламини прожила в пещере 500 дней. Она опустилась на глубину в 70 метров еще 30 ноября 2021 года и с тех пор находилась в полной изоляции — сегодня она закончила свое уединение. Об этом 14 апреля сообщают испанские издания. После завершения эксперимента Фламини встретили друзья и команда. Испанка побила мировой рекорд, находившись в пещере на глубине 70 метров без контакта с внешним миром дольше всех, сообщает Radio Television Espanola.

Автор: youtube.com/El País

Женщина спустилась в пещеру в возрасте 48 лет, а сегодня ей уже пятьдесят. «На 65-й день я перестала считать. <…> Были очень трудные моменты и другие очень красивые моменты. <…> Я читала, писала, вязала, получала удовольствие. <…> Я не хотела выходить», — объяснила испанка на пресс-конференции (цитата по Cadenaser).

Одной из самых тяжелых ситуаций, по ее словам, стало нашествие мух — в какой-то момент из личинок вылупились мухи и полностью облепили Беатрис. Как именно ей удалось справиться с насекомыми, не уточняется.