В Петербурге школьники снимали, как младшеклассник берёт в рот странное. Видео изучают в полиции, прокуратуре и СК

Петербурженка заявила в полицию об издевательской видеозаписи с участием восьмилетнего сына. Она уверена, что дегустацию мусора мальчик устроил по чужой прихоти.



Заявление о заигравшихся школьниках легло в 57 отделе Выборгского района приняли два дня назад, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летняя мать просила найти управу на трёх учеников четвёртого класса, которые некрасиво обошлись с её ребёнком.



Мальчика снимали на видео во дворе на улице Руднева в минувшее воскресенье. Под смешки и подсказки он пробовал на зуб мусор, тянул в рот деревяшку и запивал из лужи.

