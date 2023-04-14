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    В Петербурге школьники снимали, как младшеклассник берёт в рот странное. Видео изучают в полиции, прокуратуре и СК

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    Петербурженка заявила в полицию об издевательской видеозаписи с участием восьмилетнего сына. Она уверена, что дегустацию мусора мальчик устроил по чужой прихоти.

    Заявление о заигравшихся школьниках легло в 57 отделе Выборгского района приняли два дня назад, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летняя мать просила найти управу на трёх учеников четвёртого класса, которые некрасиво обошлись с её ребёнком.

    Мальчика снимали на видео во дворе на улице Руднева в минувшее воскресенье. Под смешки и подсказки он пробовал на зуб мусор, тянул в рот деревяшку и запивал из лужи.

    «В ходе проверки полицейские установили личности школьников, на которых поступила жалоба. Их родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», - рассказали в главке.

    Материалы полицейской проверки уже изучают в Следственном комитете.

    Районная прокуратура поставила её на контроль. «Надзорное ведомство оценит деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавили в пресс-службе.

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