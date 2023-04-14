Показываем, как выглядел деревянный водопровод в Петербурге в 19 веке. Находка удивила специалистов

Находка на проспекте Стачек в Петербурге озадачила сотрудников Водоканала. Элементы деревянного водопровода обнаружились там, где не было городских сетей.
«Для нас это было полной неожиданностью, что в районе «Нарвской» нашлись деревянные трубы, потому что было известно только об одном водопроводе, который существовал в том районе», — рассказал «Фонтанке» 14 апреля хранитель музея «Вселенная воды» Александр Корсавин.
Специалисты предполагают, что найденные трубы были проложены в середине XIX века и вели к даче генерал-лейтенанта Николая Болдырева. Инженер в 1852 году построил водопровод для своей дачи, находящейся в районе Нарвских ворот. Вода из Екатерингофки поднималась специальной машиной в резервуар башни вместимостью 50 кубометров и оттуда самотеком поступала на дачу генерала и в близлежащие дома и бани.