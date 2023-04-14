Передумала торговать лицом. В Петербурге подали иск на Ольгу Бузову и её продюсеров на миллион евро и 1,5 млн рублей

Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал к Ольге Бузовой и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» о взыскании убытков. Миллион евро и 1,5 млн рублей с нее хочет получить в качестве возмещения убытков компания, которая выпустила BUZWINE.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, певица, как говорится в иске с заключила с компанией ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» договор на использование товарного знака BUZWINE. А «Арчер мьюзик» обязалось в свою очередь помогать в продвижение товара, в том числе с использованием имени Бузовой и её образа в СМИ.

