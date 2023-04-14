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    Передумала торговать лицом. В Петербурге подали иск на Ольгу Бузову и её продюсеров на миллион евро и 1,5 млн рублей

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    Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал к Ольге Бузовой и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» о взыскании убытков. Миллион евро и 1,5 млн рублей с нее хочет получить в качестве возмещения убытков компания, которая выпустила BUZWINE.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, певица, как говорится в иске с заключила с компанией ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» договор на использование товарного знака BUZWINE. А «Арчер мьюзик» обязалось в свою очередь помогать в продвижение товара, в том числе с использованием имени Бузовой и её образа в СМИ.

    Однако в начале апреля певица отозвала свое согласие на использование своего имени и изображения, на что, как говорится в иске, имела полное право. Но «Глобал Вайн дистрибьюшен» в свою очередь по закону имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков. А они состоят в том, что компании пришлось утилизировать всю имеющуюся партию BUZWINE, а также заплатить компании из Ростова-на-дону за невыполнение условий о закупке определенного объема продукции.

    С Бузовой и «Арчер Мьюзик Продакшнс» компания хочет получить возмещение убытков в размере 1 150 000 евро по курсу, и расходов на утилизацию продукции на сумму 1,5 млн рублей.

    Материалы дела переданы судье.

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