Сначала шокер, потом пистолет. Что известно о стрельбе в петербургской школе

16-летний ученик стрелял по школьникам в Калининском районе Петербурга. Он принес из дома пневматический пистолет и сказал, что это такая шутка. Пострадали пятеро детей. Отходить от произошедшего будут дома: они испуганы, но отделались легкими травмами.
В администрации района да и в самой школе уверяют: «Пистолет был с пластмассовыми пульками, иначе сработали бы рамки». Поговорить с администрацией школы не удалось — директора звать отказались, сославшись на занятость.
По словам школьников, рамка действительно установлена. Только есть одно «но»: она стоит не очень удобно и через нее никто особо не проходит. Ученики говорят, что в основном пользуются турникетом.
Приносить опасное в школу парню не впервой. По словам однокашников, три недели назад он пришел в учебное заведение с шокером, который, как и пистолет, был заказан на маркетплейсе.
С правоохранительной системой подросток уже знаком. Скоро дело о краже в отношении него будет рассматриваться в суде. Новое уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании старшекласснику меры пресечения и предъявлении обвинения.