Сначала шокер, потом пистолет. Что известно о стрельбе в петербургской школе

16-летний ученик стрелял по школьникам в Калининском районе Петербурга. Он принес из дома пневматический пистолет и сказал, что это такая шутка. Пострадали пятеро детей. Отходить от произошедшего будут дома: они испуганы, но отделались легкими травмами.

В администрации района да и в самой школе уверяют: «Пистолет был с пластмассовыми пульками, иначе сработали бы рамки». Поговорить с администрацией школы не удалось — директора звать отказались, сославшись на занятость.

По словам школьников, рамка действительно установлена. Только есть одно «но»: она стоит не очень удобно и через нее никто особо не проходит. Ученики говорят, что в основном пользуются турникетом.