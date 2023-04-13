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    Слышали про Хасеки? Роспотребнадзор рассказал о «новом» вирусе от клещей

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    Несколько случаев заражения вирусом Хасеки зафиксировано в России, вирус не новый — он был выявлен около пяти лет назад в Китае, заявили в Роспотребнадзоре.

    «Уже слышали про «новый» вирус Хасеки, которым можно заразиться при укусе клеща? Успели испугаться? А зря!» — сообщил Роспотребнадзор в своём Telegram-канале 13 апреля.

    Как заявили в ведомстве, вирус находят в клещах не только в странах Азии, но и в Европе. В том числе, есть «немногочисленные случаи на территории РФ». Центр Вектора установил, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду и угрозы вирус не представляет. Но встреч с клещами всё же стоит избегать.

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    КлещиВирус
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