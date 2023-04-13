Максим Сушинский: В регулярном чемпионате Гусев не пил пиво, а в плей-офф решил напиться? Ну чушь же

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СКА вновь вылетел после встречи с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. О причинах отдел спорта «Фонтанки» поговорил с бывшим хоккеистом СКА и сборной России Максимом Сушинским.

СКА проиграл ЦСКА шестую серию плей-офф подряд. Команда под руководством Романа Ротенберга уступиласо счетом 2–4 в серии финала Западной конференции. За ответом на вопрос «Почему так?» мы обратились к Максиму Сушинскому.



— Какие факторы проигрыша СКА вы бы назвали?

— Самый главный фактор — это отсутствие лидеров в составе на решающие матчи. Второй фактор — в ЦСКА некоторые люди играют по пять финалов. У СКА таких игроков почти нет. У Петербурга многие в плей-офф дальше первого раунда вообще не доходили. Третий фактор — это отсутствие опыта у главного тренера СКА.



— Видите ли вы логику в отсутствии лидеров?

— Не вижу. И это меня больше всего удивило. Но в чем тут была задумка, лучше спросить у главного тренера СКА.

— Наверняка вы имеете ввиду того же Гусева. Возможно, логика была в том, что в начале серии с ЦСКА он вообще ничего не показал.



— Ну слушайте, Вадим Шипачев, играющий за «Ак Барс» в финале Восточной конференции против «Авангарда», тоже себя сначала не особо проявлял, но в нужный момент забил два гола в овертайме и все, вывел свою команду в финал Кубка Гагарина. Как и Гусев, он мастер, у которого может что-то не получаться, но потом у него будет один момент, и он его использует. Вот и все. Вот и вся разница. А молодому игроку нужно десять моментов. И вот таких мастеров у ЦСКА было гораздо больше в решающих матчах.

— Верите ли вы в историю с пивной зависимостью Гусева?



— Как, блин, пивная зависимость??? Выпить кружку пива — это зависимость? Ну у нас тогда все хоккеисты зависимы. И вы вместе с ним. И я тоже. И канадцы пьют, и шведы пьют, а чехи вообще пиво на завтрак употребляют. Поэтому как можно связать пивную зависимость с игрой в хоккей?

— Вы в бытность игроком употребляли пиво?

— Конечно.

— Вам это мешало играть?

— Нет. Вы путаете употребление пиво с выпиванием его ежедневно по 20 литров. Вы зайдите в энхаэловские раздевалки после матчей — там всегда пиво стоит в холодильнике. То же самое было в Швейцарии, где я играл. Всем известно, что пиво — это лучший способ восстановить водно-солевой баланс в организме после тяжелого матча. И что еще самое смешное: значит в регулярном чемпионате Гусев не пил пиво, а в плей-офф решил напиться. Вдруг в плей-офф у него началась пивная зависимость. Ну чушь же. Это абсолютно надуманная история.



— Николаев в роли основного вратаря вас устроил?

— Какие-то момент он тащил. Но в решающий момент не спас. Думаю, что можно было и получше сыграть. Но опять же — он молодой, задатки у него есть.

— От капитана Дмитрия Яшкин тоже ждали большего. Он разочаровал вас?

— Яшкину нужны партнеры, который будут ему пасовать. Он забьет свои 30–40 голов, если у него будут соответствующие его уровню партнеры. Таким человеком был Гусев. Гусев перестал попадать в состав, и статистика Яшкина пошла вниз. А так он был очень хорош в этой серии, особенно на пятачке и в борьбе.



— Роман Ротенберг все время говорит о системе. Вы разглядели, в чем заключается система?

— Да какая там система. Сложно назвать системой то, что не работает. А в серии с ЦСКА она у СКА явно не работала.

— В чем вообще секрет ЦСКА, который в шестой раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина и который на этом пути раз за разом обходит СКА?

— А вы посмотрите, насколько за эти годы у них поменялся состав. А потом сравните со СКА. Я же говорю, что в ЦСКА некоторые ребята уже по пять финалов сыграли.

— Ротенберг вчера после матча сказал, что у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у Петербурга только открывается. Согласны?



— Когда это случится, тогда и поговорим. Пока чемпионское окно ЦСКА все еще открыто.

— Согласны, что у СКА более молодая и перспективная команда?

— Конечно согласен. У СКА вся молодежь перспективная. Другое дело, что у СКА каждый сезон такая молодая и перспективная команда. Если в этот раз все останутся, может в следующем году результат будет лучше. Еще любому молодому коллективу нужны дядьки, которые бы вели за собой.



— И еще одну его вчерашнюю фразу Романа Ротенберга попрошу вас прокомментировать: «Я не шучу, когда говорю, что это уровень лучших команд мира, лучших команд НХЛ». Вы разглядели вчера такой уровень?

— Сложно так сравнивать, но мне так не показалось. Разве там играли хоккеисты уровня Макдэвида или Маккиннона? Ну вот и я том же.

— Верите ли вы в будущее не менее молодого и перспективного главного тренера СКА?



— Молодого и перспективного? Это вы про кого сейчас?

— Романа Ротенберга.

— Ааа… Ха-ха. Даже не знаю, как вам ответить.

— Увидели ли вы, что он способен расти и развиваться в этой новой для себя профессии?

— Я ничего такого не вижу. Я вообще не вижу Романа Ротенберга тренером. Он хороший менеджер. В этой роли он много сделал для СКА. Но как тренер… я вообще не знаю, зачем он пошел в это.

— На кого вы ставите в финале?

— Ни на кого. Хочу посмотреть красивый хоккей, чтобы было семь матчей.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

