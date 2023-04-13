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    «Сыны анархии» по-петербургски. Байкер The Hooligans MC проучил автовладельца, а тот оказался непростым

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    Байкер из петербургского отделения мотоклуба The Hooligans попал в переплет после того, как проучил владельца серебристого BMW X3. Внедорожник оказался припаркованным в арке, через которую пролегает путь к клубу с аналогичным «хулиганским» названием на Лиговском, 50/16, где собираются байкеры. Член клуба в итоге спустил колеса у машины водителя, решившего в арке сэкономить на парковке. Это было во вторник, 11 апреля.

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    А в четверг, 13 апреля, в клуб будто бы нагрянули сотрудники полиции, в числе которых были два следователя. Искали того, кто посмел спустить колеса на серебристом BMW X3, в разговоре промелькнуло упоминание владельца, который якобы является прокурором. Об этом «Фонтанке» рассказал бессменный президент The Hooligans MC Евгений Путилин. По его словам, член его клуба от полиции не прятался, сам вышел на связь. Тут-то его и задержали. Увезли в 76-й отдел полиции, где якобы намереваются держать все разрешенные законом 72 часа. Что будут делать дальше — неизвестно. Никого к задержанному не пускают, в том числе адвоката.

    «Фонтанка» следит за ситуацией.

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