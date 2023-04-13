Генпрокуратура России проводит проверку после появления видео с обезглавливанием человека в военной форме

Генеральная прокуратура России организовала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи расправы над неизвестным мужчиной в военной форме. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 13 апреля.
В ведомстве отметили, что проверяют фото и видео, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего.
Накануне в интернете распространили видеозаписи, на которых человек в камуфляже с белой лентой отрезает ножом голову мужчине в военной форме, на экипировке которого присутствует украинский шеврон. Кадры сопровождаются бесчеловечными комментариями и указанием положить голову в мешок и отправить командиру в Киев.
В Кремле отреагировали на публикации видео. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для начала нужно проверить достоверность. «Безусловно, это ужасные кадры. Это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого», — сказал Песков.