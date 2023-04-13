Генпрокуратура России проводит проверку после появления видео с обезглавливанием человека в военной форме

Генеральная прокуратура России организовала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи расправы над неизвестным мужчиной в военной форме. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 13 апреля.



В ведомстве отметили, что проверяют фото и видео, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего.



Накануне в интернете распространили видеозаписи, на которых человек в камуфляже с белой лентой отрезает ножом голову мужчине в военной форме, на экипировке которого присутствует украинский шеврон. Кадры сопровождаются бесчеловечными комментариями и указанием положить голову в мешок и отправить командиру в Киев.

