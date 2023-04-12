Нужно проверить достоверность. Песков прокомментировал видео с обезглавливанием человека в военной форме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 апреля прокомментировал ужасающие кадры расправы над неизвестным мужчиной, которые были опубликованы ночью в одном из Telegram-каналов.
На них человек в камуфляже с белой лентой отрезает ножом голову мужчине в военной форме, на экипировке которого присутствует украинский шеврон. Кадры сопровождаются бесчеловечными комментариями и указанием положить голову в мешок и отправить командиру в Киев.
Опубликованное видео быстро разошлось по другим Telegram-каналам. Автор оригинальной публикации ехидно назвал людей, которые выступают против жестокости, «нитакусиками».
«Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры. Это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого. Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
В ноябре прошлого года в интернет попало видео массовой казни российских военнопленных в Макеевке.