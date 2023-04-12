Нужно проверить достоверность. Песков прокомментировал видео с обезглавливанием человека в военной форме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 апреля прокомментировал ужасающие кадры расправы над неизвестным мужчиной, которые были опубликованы ночью в одном из Telegram-каналов.



На них человек в камуфляже с белой лентой отрезает ножом голову мужчине в военной форме, на экипировке которого присутствует украинский шеврон. Кадры сопровождаются бесчеловечными комментариями и указанием положить голову в мешок и отправить командиру в Киев.

Опубликованное видео быстро разошлось по другим Telegram-каналам. Автор оригинальной публикации ехидно назвал людей, которые выступают против жестокости, «нитакусиками».