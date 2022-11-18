Минобороны прокомментировало видео казни российских военнопленных в Макеевке. СПЧ обратится в ООН

В Минобороны РФ заявили, что опубликованные недавно видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлена «массовая кровавая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными» в Макеевке, не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения Киевом прав военнопленных.

Ведомство заявляет, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных. В Минобороны РФ утверждают, что подобные случаи — «распространенная практика».