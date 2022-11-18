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    Боевые действия на Украине

    Минобороны прокомментировало видео казни российских военнопленных в Макеевке. СПЧ обратится в ООН

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    В Минобороны РФ заявили, что опубликованные недавно видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлена «массовая кровавая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными» в Макеевке, не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения Киевом прав военнопленных.

    Ведомство заявляет, что бойцы ВСУ намеренно прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных. В Минобороны РФ утверждают, что подобные случаи — «распространенная практика».

    Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал происходящее на видеозаписях преступлением и нарушением всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и морали.

    «Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — добавил Фадеев.

    Как пишет РИА Новости, Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными.

    Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военных, сдавшихся в плен. На первом бойцы выходят из здания и ложатся на землю. А на втором, снятом с воздуха, видно, что люди в военной форме лежат в крови. Говорилось, что ролики были сняты в Макеевке. Вероятно, речь идет о селе в Сватовском районе Луганской народной республики, которое находится под контролем Украины. Когда эти видеозаписи были сняты, неизвестно.

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