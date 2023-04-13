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    Редкого зверя заметили в Красном Селе. Он ещё не переоделся

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    Необычное для города животное поселилось в Красном Селе (Красносельский район Петербурга). О нём рассказывают местные жители 13 апреля в группе «Транспортный коллапс для Красного Села» «ВКонтакте».

    «Может, домашняя, маленькая, беленькая, похожа на ласку, бегает в Красном Селе по ул. Гатчинское шоссе, 13, к. 2. Может, у кого-то из этого дома живёт. Прячется за домом в подвальных окошках», — пишет очевидец.

    Это действительно ласка, подтвердил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Очень ловкий хищник, питается мышами и другими грызунами, даже крысами. Она, как заяц-беляк, зимой становится белой, а летом коричневой. Сейчас она ещё не сменила свой окрас.

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