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    Госдума решила вернуть авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении смертной казни из УК

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    Законопроект 2001 года, который предлагал исключить из Уголовного кодекса смертную казнь, Госдума предложила вернуть субъектам законодательной инициативы. Среди авторов были убитый в 2015 году оппозиционер Борис Немцов и скончавшийся в 2009 году автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. Один из субъектов — Павел Крашенинников — до сих пор является депутатом, пишут 13 апреля «Ведомости», обратившие внимание на изменение статуса документа.

    Авторы выступали с инициативой исключить смертную казнь как вид наказания, оставив максимальным наказанием в УК пожизненное лишение свободы.

    Вернуть законопроект авторам, как отмечают «Ведомости», возможно в соответствии с ч. 4 ст. 114 регламента Госдумы, который позволяет это сделать, если внесение изменений происходит в законодательные акты, которые утратили силу или срок их действия истек.

    В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь, который в 1999 году утвердил Конституционный суд. Высшая мера наказания сохраняется в 59-й статье Уголовного кодекса, но фактически не применялась с 1996 года.

    6 апреля, после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается.

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