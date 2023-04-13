Госдума решила вернуть авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении смертной казни из УК

Законопроект 2001 года, который предлагал исключить из Уголовного кодекса смертную казнь, Госдума предложила вернуть субъектам законодательной инициативы. Среди авторов были убитый в 2015 году оппозиционер Борис Немцов и скончавшийся в 2009 году автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. Один из субъектов — Павел Крашенинников — до сих пор является депутатом, пишут 13 апреля «Ведомости», обратившие внимание на изменение статуса документа.



Авторы выступали с инициативой исключить смертную казнь как вид наказания, оставив максимальным наказанием в УК пожизненное лишение свободы.

