Песков рассказал, как в Кремле относятся к вопросу о снятии моратория на смертную казнь

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он.



Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. По его словам, необходимость к возвращению такого наказания обусловлена изменившейся геополитической ситуацией, враждебными действиями коллективного Запада против России, а также в осуществлении терактов и убийств мирных граждан.

