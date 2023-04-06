Песков рассказал, как в Кремле относятся к вопросу о снятии моратория на смертную казнь

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, эта тема не обсуждается. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. По его словам, необходимость к возвращению такого наказания обусловлена изменившейся геополитической ситуацией, враждебными действиями коллективного Запада против России, а также в осуществлении терактов и убийств мирных граждан.
Напомним, около шести вечера 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В этот момент в заведении проводил лекцию военкор Владлен Татарский. По основной версии, Дарья Трепова подарила ему бюст со взрывчаткой. Устройство активировали, и Татарский погиб на месте. Обвиняемую в теракте девушку арестовали 4 апреля.