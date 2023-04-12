США ввели санкции против Хуснуллина, «Мегафона» и дочек «Росатома»

США 12 апреля расширили санкций против России. В обновленный SND-лист попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Металлинвест», «Мегафон» и несколько дочек «Росатома», а также петербургская IT-компания Nexign.



В список попали бывший глава министерства транспорта РФ и гендиректор АО «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дидтрих, членсовета директоров «Норникеля» Алексей Башкаров, гендиректор «Металлоинеста» Назим Эфендиев, гендиректор USM Management Иван Стрешинский, финансист Николай Косов и другие.



Также отозвана связанная с РФ лицензия «Разрешение сделок с участием определенных заблокированных организаций, принадлежащих Алишеру Бурхановичу Усманову», — говорится в публикации OFAC.