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    Петербурженку принудительно выселили из комнаты. Среди гор мусора нашлись кошки с котятами

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    Жительнице Кронштадта по решению суда пришлось освободить служебное жилье. Среди гор мусора судебные приставы обнаружили домашних животных.

    Как 12 апреля сообщает пресс-служба петербургского управления ФССП, женщина жила в 20-метровой комнате в 9-комнатной коммунальной квартире на улице Восстания в Кронштадте. Жилье она получила на период, пока работала в поликлинике. После увольнения она отказалась покидать квартиру, и районная администрация обратилась с иском в суд о принудительном выселении.

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    Когда судебные приставы приехали к женщине, то ее дома не оказалось. Но ее соседи обрадовались гостям, поскольку выяснилось, что она завалила комнату мусором. Жильцы жаловались на насекомых и неприятные запахи.

    Дверь в ее комнату открывал сотрудник коммунальной службы. Среди хлама и насекомых судебные приставы обнаружили заброшенных трех кошек и трех котят. Животных забрали волонтеры и нашли им новых хозяев. Комнату очистили от мусора и установили новый замок.

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