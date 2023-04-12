Петербурженку принудительно выселили из комнаты. Среди гор мусора нашлись кошки с котятами

Как 12 апреля сообщает пресс-служба петербургского управления ФССП, женщина жила в 20-метровой комнате в 9-комнатной коммунальной квартире на улице Восстания в Кронштадте. Жилье она получила на период, пока работала в поликлинике. После увольнения она отказалась покидать квартиру, и районная администрация обратилась с иском в суд о принудительном выселении.

Когда судебные приставы приехали к женщине, то ее дома не оказалось. Но ее соседи обрадовались гостям, поскольку выяснилось, что она завалила комнату мусором. Жильцы жаловались на насекомых и неприятные запахи.



Дверь в ее комнату открывал сотрудник коммунальной службы. Среди хлама и насекомых судебные приставы обнаружили заброшенных трех кошек и трех котят. Животных забрали волонтеры и нашли им новых хозяев. Комнату очистили от мусора и установили новый замок.

