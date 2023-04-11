Воздержавшегося нашли. Депутат, который не стал голосовать за электронные повестки, все объяснил

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов рассказал, что не собирался воздерживаться от голосования по законопроекту об электронных повестках. Об этом 11 апреля сообщили «Ведомости».



«Это случайно. Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так», — заявил справедливоросс журналистам. По словам Кузнецова, в официальной выгрузке результатов он будет отмечен как непроголосовавший.



Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и в третьем чтении. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.

