    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, вос

    763мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.18eur89.73

    Воздержавшегося нашли. Депутат, который не стал голосовать за электронные повестки, все объяснил

    3818
    23 комментария

    Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов рассказал, что не собирался воздерживаться от голосования по законопроекту об электронных повестках. Об этом 11 апреля сообщили «Ведомости».

    «Это случайно. Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так», — заявил справедливоросс журналистам. По словам Кузнецова, в официальной выгрузке результатов он будет отмечен как непроголосовавший.

    Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и в третьем чтении. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.

    В третьем чтении за принятие законопроекта проголосовали 394 человека, один — Дмитрий Кузнецов — воздержался. Голосов против не было.

    Подробнее о том, как электронные повестки, хоть и ненадолго, сделали Госдуму местом для дискуссий, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 23

    Гость11 Апр 2023 в 20:22
    "Потом поймали жениха и долго били.".
    +0−0
    Kezevo11 Апр 2023 в 20:14
    Мерзко как...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close