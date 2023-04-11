    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    764мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.74eur89.17

    В Петербурге побили московский рекорд: на таможне задержали грузовик с 800 кг наркотика

    3964
    1 комментарий

    Сотрудники Северо-Западного таможенного управления при содействии УФСБ по Петербургу и области задержали троих участников наркотрафика, которые прятали в грузовике дополнительный груз.

    Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 11 апреля, в автомобиле, который следовал из Европы в Россию, нашли тайник. А в нем 7 600 плиток растительного наркотика общим весом 773 кг.

    ФТС России

    На черном рынке стоимость такой партии оценивается в 350 млн рублей.

    Давать объяснения по поводу контрабанды доставлены двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси.

    Возбуждено уголовное дело.

    ФСБ накануне сообщала о задержании рекордной партии белого порошка — груз с 699 кг наркотика следовал транзитом через Россию из Колумбии в Европу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикТаможняНаркотики в автомобилеЗадержаниеКонтрабанда
    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    25346053111 Апр 2023 в 14:57
    Рекорд МИДа Лаврова побит сразу двумя ОПГ!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close