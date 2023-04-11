В Петербурге побили московский рекорд: на таможне задержали грузовик с 800 кг наркотика

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления при содействии УФСБ по Петербургу и области задержали троих участников наркотрафика, которые прятали в грузовике дополнительный груз.
Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 11 апреля, в автомобиле, который следовал из Европы в Россию, нашли тайник. А в нем
ФТС России
На черном рынке стоимость такой партии оценивается в 350 млн рублей.
Давать объяснения по поводу контрабанды доставлены двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси.
Возбуждено уголовное дело.
ФСБ накануне сообщала о задержании рекордной партии белого порошка — груз с 699 кг наркотика следовал транзитом через Россию из Колумбии в Европу.