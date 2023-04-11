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    Европейцы рассказали, когда ожидают открытия воздушного пространства России

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    Воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года, заявили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

    Как говорится в опубликованном в апреле отчете Eurocontrol на 2023 — 2029 годы, отмены ограничений на полеты в Россию и из нее, а также в воздушном пространстве Украины, Белоруссии и Молдовы не произойдет до конца 2029 года.

    Ранее предполагалось, что это может случиться в 2028 году. В конце 2022 года генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призывал Запад готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России после окончания спецоперации на Украине.

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    Гость11 Апр 2023 в 13:33
    К 2029 году лицензии завода изготовителя из некой Тулузы и соответствующие международные соглашения в области гражданской авиации будут рудиментами. Документы Марса не принимают на Венере, и наш дистанс будет подобным.
    Если прольете утренний кофе на календарь, и узучите пятна, можете стать такими же провидцами, как упомянутый в статье источник. Только без зп.
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