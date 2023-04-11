Европейцы рассказали, когда ожидают открытия воздушного пространства России

Воздушное пространство России будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года, заявили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

Как говорится в опубликованном в апреле отчете Eurocontrol на 2023 — 2029 годы, отмены ограничений на полеты в Россию и из нее, а также в воздушном пространстве Украины, Белоруссии и Молдовы не произойдет до конца 2029 года.

Ранее предполагалось, что это может случиться в 2028 году. В конце 2022 года генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призывал Запад готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России после окончания спецоперации на Украине.