    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    3 м/с, южн

    761мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.91eur66.11

    Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России

    3373
    обсудить

    Запад должен начать готовиться к возобновлению полетов над воздушным пространством России, чтобы ослабить давление на авиакомпании. Об этом на конференции в Женеве заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), бывший глава авиакомпании British Airways Уильям Уолш, пишет 6 декабря Telegraph.

    По его словам, Европа должна стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы западные авиакомпании могли добраться до Азии наиболее эффективным способом. Он отметил, что запрет использовать традиционные маршруты через России привело к скоплению самолетов в небе над Европой. Постоянные задержки рейсов, которые возникают из-за необходимости облетать российскую территорию, в будущем может снизить конкурентоспособность европейских авиакомпаний. Это происходит на фоне того, что Китай может ослабить коронавирусные ограничения, а значит местные авиакомпании, которые сейчас имеют право летать через Россию, получат еще больше преимуществ.

    При этом Уолш добавил, что снятие запрета на использование российского воздушного пространства должно после окончания спецоперации на Украине.

    27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС. В ответ Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в том числе из стран ЕС, Норвегии, Канады, Великобритании и др.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close