Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России

Запад должен начать готовиться к возобновлению полетов над воздушным пространством России, чтобы ослабить давление на авиакомпании. Об этом на конференции в Женеве заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), бывший глава авиакомпании British Airways Уильям Уолш, пишет 6 декабря Telegraph.



По его словам, Европа должна стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы западные авиакомпании могли добраться до Азии наиболее эффективным способом. Он отметил, что запрет использовать традиционные маршруты через России привело к скоплению самолетов в небе над Европой. Постоянные задержки рейсов, которые возникают из-за необходимости облетать российскую территорию, в будущем может снизить конкурентоспособность европейских авиакомпаний. Это происходит на фоне того, что Китай может ослабить коронавирусные ограничения, а значит местные авиакомпании, которые сейчас имеют право летать через Россию, получат еще больше преимуществ.

