СКА пропустил семь шайб от ЦСКА и в конце устроил драку. У петербуржцев больше нет права на ошибку

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пятой игре финала Западной конференции ЦСКА разгромил СКА. Петербуржцы оказались в шаге от вылета. Отдел спорта «Фонтанки» — о, возможно, решающей игре армейского противостояния.

После предыдущего, четвертого матча финала Западной конференции между СКА и ЦСКА, счет в серии вновь стал ничейным 2:2. В момент, когда могло показаться, что москвичи вчистую переигрывают армейцев с Невы, последние смогли резко добавить и вырвать такую важную победу. Еще более примечательно, что произошло это без двух самых техничных игроков — Никиты Гусева, который выведен из состава якобы за злоупотребление слабоалкогольными напитками, и Дамира Жафярова, выбывшего из-за травмы.



«Мы вернулись к составу, с которым начинали сезон. Все помнят наше хорошее начало сезона. Здорово у них играет вратарь. Правильные броски нужны, можем улучшить», — объяснял главный тренер СКА Роман Ротенберг после четвертой игры.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На пятый матч серии в Петербурге Гусева и Жафярова вновь не оказалось в составе. И стартовый отрезок, казалось, доказал, что их отсутствие действительно идет на пользу.

На 4 минуте Захар Бардаков получил шайбу перед воротами, вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн уже находился в шпагате у другой штанги и ничем помочь не мог, но Захар промахнулся из выгодной позиции.

На 7 минуте защитник Александр Никишин все-таки вывел петербуржцев вперед лазерным кистевым броском в дальний угол.

Второй гол спустя 40 секунд забил Эмиль Галимов после красивой комбинации с Прохоркиным.

По броскам к этому моменту СКА тоже полностью уничтожил соперника — 11:1. Но ЦСКА сумел быстро вернуться в игру. На 13 минуте Павел Карнаухов заехал в зону и откатил под бросок Антону Слепышеву. Голкипер СКА Дмитрий Николаев отбил на Андрея Светлакова, и тот не промазал.

И почти сразу ЦСКА забил второй. Максим Мамин у ворот отдал неудобный поперечный пас на Михаила Григоренко, но тот сумел забить с неудобной руки.

Во втором периоде капитан СКА Дмитрий Яшкин убежал один на один с вратарем, но Рейдеборн без проблем отбил. А когда через несколько секунд похожий момент случился у ворот петербуржцев, москвичи своим шансом воспользовались. Слепышев вывел Григоренко на ворота, и нападающий ЦСКА впервые в матче вышел вперед.

В третьем периоде ЦСКА прибавил еще сильнее и полностью забрал контроль. Москвичи включили мощный прессинг, который в итоге привел к очередной ошибке. На 47 минуте Сергей Плотников здорово перевел шайбу на правый фланг, где ее подобрал и обработал Окулов, вышел один на один с Николаевым и точно бросил в дальний угол.

В такой ситуации СКА должен был сам активизироваться, но петербуржцы наоборот перешли на пассивную игру. В итоге пропустили пятую. Григоренко и Мамин разорвали оборону петербургской команды.

После этого Ротенберг заменил вратаря Николаева на Владислава Подъяпольского. За пять минут до конца третьего периода уже самого Подъяпольского заменили на шестого полевого игрока и в такой ситуации СКА сократил отставание до двух голов.

Но на большее хоккеистов СКА не хватило. Ворота петербуржцев остались пустыми, и Григоренко тут же забил шестую шайбу своей команды, а потом Окулов — седьмую. В итоге СКА уступил со счетом 3:7.

После финального свистка команды подрались друг с другом.

«По игре это наш лучший матч с точки зрения моментов и всех деталей. Но счет — на табло. Нам нужно убрать свои ошибки, и всё будет хорошо. Самая важная игра — следующая, мы готовимся», — заявил Роман Ротенберг после матча.

Счет в серии стал 3–2 в пользу ЦСКА. У петербуржцев больше нет права на ошибку. Шестая игра пройдет в Москве 12 апреля и может стать последней для команды Романа Ротенберга в этом сезоне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

