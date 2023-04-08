Выиграть за 17 секунд. СКА без Гусева обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» /архив Поделиться Поделиться





Победой для хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч противостояния с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. Справились даже без Никиты Гусева, который попал в очень странную историю.

После третьей игры финала Западной конференции КХЛ петербургский СКА оказался в роли догоняющего. ЦСКА неожиданно всухую выиграл со счетом 4:0 и повел в серии 2–1. Ситуация для армейцев с Невы непростая: вроде бы еще ничего не потеряно, но еще одна неудача — и дальше отступать уже будет некуда. Но главной новостью стало даже не это. Нападающий Никита Гусев, один из лидеров команды по ходу регулярного чемпионата, ни разу не вышел в третьем периоде.



«У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз», — объяснял главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча.

На следующий день «Матч ТВ» опубликовал удивительный инсайд: отстранение Гусева связано с «определенной зависимостью хоккеиста, которая имеет отношение к употреблению пива».

«Ну раз это зависимость, имеющая отношение к пиву, — это либо вобла, либо гренки, либо луковые кольца. Мне кажется, вобла — опаснее», — шутили болельщики в соцсетях. Примерно с таким настроением большинство и встретили эту странную новость о 30-летнем Гусеве, к которому раньше никогда не было подобных претензий.



В СКА от комментариев отказались. Но самым красноречивым комментарием стало отсутствие Гусева в заявке на четвертый матч. Чтобы отказываться от такого игрока в столь важный момент, должны быть действительно веские причины. Пиво или нет, но очевидно, что эмоции внутри петербургской команды после провального матча закипели.



Из-за повреждения остался вне заявки и еще один «технарь» — Дамир Жафяров. Взамен в первых двух звеньях вышли более габаритные Святослав Гребенщиков и Михаил Воробьев. Появился шанс сыграть в чуть более силовой хоккей. И на удивление, это принесло результат.



СКА сразу набросился на ворота ЦСКА, которые защищал шведский голкипер Адам Рейдеборн. Петербуржцы в первые минуты основательно заперли соперника в зоне, но лучшим моментом этого игрового отрезка стало попадание в штангу защитника Михаила Пашнина.

Завершился первый период неприятной травмой Никиты Камалова: коленом в колено в него врезался хоккеист ЦСКА Артем Сергеев.

В итоге хромающего Камалова увели в раздевалку под руки, а Сергеева удалили до конца игры. ЦСКА остался в меньшинстве на пять минут, которые, правда, частично переносились на второй период, но все же. Однако реализовать численный перевес СКА не удалось. И почти сразу после этого петербуржцы пропустили. Снайперский бросок в дальний угол нанес Константин Окулов.



Ситуация для СКА стала совсем напряженной. Обстановку немного разрядил Степан Фальковский. Как оказалось, двухметровый форвард из Белоруссии тоже знает, как бросать с кистей. Гол у него получился на загляденье.

И буквально через 17 секунд петербуржцы забросили вторую и вышли вперед. Александр Волков вторым темпом добил шайбу в ворота.

В заключительном игровом отрезке СКА на удивление спокойно довел дело до победы. Захар Бардаков обокрал на синей линии Никиту Нестерова, одного из лидеров ЦСКА, убежал один на один с вратарем и поставил точку в матче. Москвичи в конце заменили вратаря на шестого полевого игрока, но безрезультативно. Итог 3:1 в пользу СКА и 2–2 в серии, которая 10 апреля вернется в Петербург.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

