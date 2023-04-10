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    СКА вел 2:0, но в итоге пропустил от ЦСКА семь и проиграл

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился пятый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 10 апреля в Петербурге.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 3:7 (2:2, 0:1, 1:3). Голы за СКА забили Александр Никишин (7 минута), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55). У ЦСКА отличились Андрей Светлаков (13), Михаил Григоренко (14, 33 и 55), Константин Окулов (47, 59) и Максим Мамин (52).

    Счет в серии стал 3–2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдет 12 апреля в Москве. Серия длится до четырех побед одной из команд, таким образом следующая игра для СКА может стать последней.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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