СМИ: В Турции появится своя «Газпром Арена» за 60 млн евро

Российская компания «Газпром» договорилась о подписании пятилетнего спонсорского соглашения с турецким футбольным клубом «Бешикташ». Как сообщает Sozcu, газовый гигант получит права на название стадиона на три года за 60 млн евро.



Стоимость прав за оставшиеся два года будет согласована отдельно после истечения первой части соглашения. Для подписания контракта президент «Бешикташа» на следующей неделе посетит Россию, чтобы лично встретиться с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, отмечает издание.



«Бешикташ» — 16-кратный чемпион Турции. Последний титул датирован 2021 годом. Сейчас команда занимает второе место в национальном чемпионате.

