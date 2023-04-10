С почином. «Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран

«Аэрофлот» на фоне западных санкций впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, сообщает РБК 10 апреля.



Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330–300 с регистрационным номером RA-73700 5 апреля перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждается в обслуживании стоек шасси самолета.

«Техническое обслуживание самолета Airbus A330 [в Иране] будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Организация (Mahan Air. — Прим. ред.) имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества», — отмечает представитель «Аэрофлота». По его словам, компетенции иранских компаний в области техобслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы «Аэрофлот».