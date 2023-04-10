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    С почином. «Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран

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    «Аэрофлот» на фоне западных санкций впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, сообщает РБК 10 апреля.

    Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330–300 с регистрационным номером RA-73700 5 апреля перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Самолет нуждается в обслуживании стоек шасси самолета.

    «Техническое обслуживание самолета Airbus A330 [в Иране] будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Организация (Mahan Air. — Прим. ред.) имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества», — отмечает представитель «Аэрофлота». По его словам, компетенции иранских компаний в области техобслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы «Аэрофлот».

    Ранее для этих целей авиакомпания использовала мощности других провайдеров, в том числе гонконгской HAECO. Однако теперь из-за международных санкций запрещено предоставлять услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

    При этом в конце марта в Минтрансе говорили, что сейчас в России более 200 сертифицированных организаций, которые занимаются техобслуживанием воздушных судов. У ключевых — 23 ангара, способных одновременно обслуживать более 80 самолетов, из них 14 — широкофюзеляжные.

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