«Вы пьяницы и проститутки». В Петербурге суд разбирался с социальной ответственностью Натальи, Дмитрия и Юлии

Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Натальи Черчинской, Дмитрия Мирошникова и Юлии Мирошниковой к Светлане Ивановой о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. Компания не оценила характеристики, которые им дала знакомая. Подробности 10 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истцы рассказали, что в прошлый День Победы они находились в доме в Лужском районе Ленобласти. Ответчица-соседка их неоднократно посещала, при этом якобы вела себя высокомерно и не здоровалась. В один из визитов Мирошникова решила преподать урок этикета гостье, на что та заявила: «Вы пьяницы и проститутки, поэтому я с вами не здороваюсь». Истцы считают, что ни теми, ни другими они не являются. Все трое попросили суд обязать Иванову произнести: «Ф.И.О. не пьяница и не проститутка», а также взыскать 300 тысяч морального вреда. Ответчица пошла в отказ, указав, что ее высказывания не были персонифицированы.



Из материалов дела следует, что в июле 2022 года пьяный Мирошников в ходе конфликта показывал Ивановой охолощенный пистолет, который та приняла за боевой. Мужчина приставил небоевое оружие к голове соседки, а потом и вовсе повалил ее на землю. Данные действия полиция квалифицировала как угрозу убийством, а также возбудила еще одно дело — об умышленном повреждении имущества с ущербом на 11 тысяч рублей.

Семейство Мирошниковых по месту жительства характеризуется так себе, — соседи не раз жаловались на вызывающее поведение и провокационное общение. Мужчина был судим, замечен за регулярным пьянством в общественных местах. Иванову же все уважают, отзываются положительно. Суд указал, что эти обстоятельства важны, так как позволяют уяснить смысл пассажа о пьяницах и проститутках.



Мирошников даже обратился к специалисту. Лингвист заключил, что во фразе «Вы пьяницы и проститутки» есть негативная информация об адресатах. И она может быть проверена на соответствие — действительно ли кто-то или все оскорбленные являются пьяницами или проститутками.

Суд разъяснил, что утверждения истцов об оскорбительном характере высказывания — это «субъективная интерпретация спорного события и не позволяет с достаточной степенью достоверности констатировать наличие в действиях ответчика признаков противоправного поведения, нарушающих личные неимущественные права каждого из истцов в отдельности».

