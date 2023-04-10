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    Таможня отказала петербуржцу во ввозе 66 единиц холодного оружия. Суд признал это коллекцией

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    Московский районный суд рассмотрел иск к таможенному посту «Аэропорт Пулково», Пулковской таможне и старшему инспектору специальных таможенных процедур поста. Петербургский коллекционер обжаловал полученный отказ ввезти раритетное оружие.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 апреля, истец Григорий Климович 26 июня прошлого года подал в таможню декларацию на ввоз в Россию 66 единиц антикварного холодного оружия. А на следующий день получил отказ в ввозе, так как топоры, кинжалы, кортики и тесак не посчитали товарами для личного пользования.

    По заверениям истца, он покупал такое оружие для коллекции, имеет лицензию на коллекционирование холодного оружия и последние покупки ввозил год назад. Приобретенное он оценил в 8 тыс. долларов, но документы предоставить не смог. По его словам, он покупал антикварное оружие с рук, в том числе на выставках и барахолках. Коллекцию он хранит у себя дома и у жены.

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    Таможня мотивировала свое решение тем, что ввозимый товар попадал под определение «однородный», плюс истец якобы слишком часто перевозил аналогичное через таможню.

    Суд разъяснил, что таможня должна была учесть документы Климовича — лицензию на коллекционирование оружия (патронов), а также экспертные заключения, составленные экспертом по культурным ценностям, из которых следует, что каждый из предметов, перевозимых истцом, уникален и неповторим, как предмет коллекционирования.

    И удовлетворил иск, признал решение таможни незаконным и отменил его.

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    ОружиеХолодное оружиеАнтиквариатТаможняПулково
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