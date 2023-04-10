В Петербурге «красные» пробки. КАД стоит в нескольких местах

Загруженность дорог Петербурга 10 апреля к 8:50 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов.
Плотно, как обычно, на набережных, при въезде на некоторые мосты в сторону центра, на Дальневосточном, Витебском, Стачек, Народного Ополчения. Сразу несколько пробок наблюдается на КАД. Самая большая — на внутреннем кольце перед въездом на вантовый мост (где идут дорожные работы), более 6 километров. В паре с ней стоит и Народная улица.
Аномальные пробки несколько раз наблюдались в Петербурге на прошлой неделе, причём даже в выходные.