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    Внезапно в Петербурге — аномальные пробки. КАД стоит перед вантовым мостом

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    В Петербурге необычно плотное для выходного дня дорожное движение. Загруженность улиц, по данным «Яндекса», и днём, и в начале вечера (в 17:15) составляет 4 балла, что на 1 выше обычного для данного времени суток. Утром тоже было плотнее: три балла против типичных для субботы двух.

    В центре города заторы есть местами. Самую крупную пробку сервис фиксирует на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, она превышает 5,5 километра. В привычной связке с ней идёт и пробка на Народной улице — до Володарского моста. Напомним, на вантовом мосту меняют деформационный шов на внутреннем кольце, из-за чего закрыты первая и вторая полосы, а на оставшихся двух ограничена скорость.

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    Самыми загруженными магистралями днём стали Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), проспект Славы — Народная улица к Московскому (8 баллов), Московское шоссе из центра (7 баллов). Нехарактерно плотный трафик отмечен на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного). В число крупнейших вошли пробки на Колтушском шоссе (4,6 км), Ириновском проспекте и Рябовском шоссе (4,5 км), Мурманском шоссе и Народной улице (4,2 км), внешней стороне КАД от проспекта Культуры до проспекта Энгельса (3,9 км).

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