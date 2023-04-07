Петербургские водители наслаждаются погодой в 8-балльных пробках. Плотнее всего по пути из центра и на КАД

Пробки на дорогах Петербурга к половине шестого часа вечера 7 апреля доросли до 8 баллов, что на 1 балл больше обычного. Особенно плотное движение пока на набережных и КАД, до выездов из города заторы еще не добрались.
Одна из наиболее длинных пробок наблюдается на внутреннем кольце КАД на юго-востоке города. На вантовом мосту движение тормозят дорожные работы, и затор там сейчас тянется почти на 6 километров. Плотно заодно на Мурманском шоссе, Народной и Ивановской улицах. Внешнее кольцо застряло между развязками с Шафировским и Пискаревским проспектами, там пользователи сервиса сообщают о ДТП, а пробка растянулась на 4 километра.
В центре плотно стоит Старо-Невский и дороги в районе площади Александра Невского. У площади Восстания ситуация немного полегче. Плотно также на Литейном проспекте, набережных Фонтанки и Лебяжьей канавки у Дворцовой набережной и на Невском с Дворцовым проездом. Традиционно стоят Свердловская, Арсенальная, Пироговская и Выборгская набережные, Лесной и Каменноостровский проспекты в направлении из центра.
А на улице Маршала Говорова столкновение автомобилей в среднем ряду перекрыло дорогу трамваям в обе стороны, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катя.