    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    771мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.4eur90.29

    На Богатырском проспекте задержали мужчину, сорвавшего российский флаг с дома

    3369
    15 комментариев

    Утро в компании полицейских встретил молодой человек, демонстрировавший хмельную удаль в Приморском районе Петербурга. Он схватился за триколор и поймал перспективу уголовного дела.

    О непотребстве на Богатырском проспекте, 48 в дежурную часть районного отдела полиции сообщили в полночь 9 апреля, стало известно «Фонтанке». Сотрудников ориентировали на двух мужчин, дерзнувших сорвать российский флаг с жилого дома.

    Подоспевший наряд патрульно-постовой службы увез в отдел 23-летнего уроженца Республики Коми. В Петербурге он живет в Обухово. Перед тем, как внятно объяснить свою попытку заполучить триколор, молодому человеку предстоит отрезветь.

    Он получил административный протокол о появлении пьяным в общественном месте. В перспективе — уголовная статья. Первой она не станет. По предварительным данным, в 2019 году юношу привлекали за кражу, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close