На Богатырском проспекте задержали мужчину, сорвавшего российский флаг с дома

Утро в компании полицейских встретил молодой человек, демонстрировавший хмельную удаль в Приморском районе Петербурга. Он схватился за триколор и поймал перспективу уголовного дела.



О непотребстве на Богатырском проспекте, 48 в дежурную часть районного отдела полиции сообщили в полночь 9 апреля, стало известно «Фонтанке». Сотрудников ориентировали на двух мужчин, дерзнувших сорвать российский флаг с жилого дома.