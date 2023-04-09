На Богатырском проспекте задержали мужчину, сорвавшего российский флаг с дома

Утро в компании полицейских встретил молодой человек, демонстрировавший хмельную удаль в Приморском районе Петербурга. Он схватился за триколор и поймал перспективу уголовного дела.
О непотребстве на
Подоспевший наряд патрульно-постовой службы увез в отдел
Он получил административный протокол о появлении пьяным в общественном месте. В перспективе — уголовная статья. Первой она не станет. По предварительным данным, в 2019 году юношу привлекали за кражу, дело было прекращено в связи с примирением сторон.