В Томске мусоровоз без водителя врезался в LADA Granta, в которой были женщина с ребенком

В Томске неуправляемый мусоровоз без водителя протаранил LADA Granta, в котором находились женщина с ребенком. Подробности сообщает «РИА Томск» 9 апреля.



Как сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла во дворе дома 7 по улице Дизайнеров. По предварительной информации, виновником стал 31-летний водитель мусоровоза, который вышел из кабины, не припарковав свою технику должным образом.

На видеозаписях, которые очевидцы выложили в социальных сетях, видно, как из грузовика выходит водитель, а «МАЗ» начинает катиться задним ходом с пригорка. В этот момент мужчина оборачивается и пытается догнать мусоровоз, но тот уже врезается в припаркованную «Ладу».