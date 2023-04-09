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    В Томске мусоровоз без водителя врезался в LADA Granta, в которой были женщина с ребенком

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    В Томске неуправляемый мусоровоз без водителя протаранил LADA Granta, в котором находились женщина с ребенком. Подробности сообщает «РИА Томск» 9 апреля.

    Как сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла во дворе дома 7 по улице Дизайнеров. По предварительной информации, виновником стал 31-летний водитель мусоровоза, который вышел из кабины, не припарковав свою технику должным образом.

    На видеозаписях, которые очевидцы выложили в социальных сетях, видно, как из грузовика выходит водитель, а «МАЗ» начинает катиться задним ходом с пригорка. В этот момент мужчина оборачивается и пытается догнать мусоровоз, но тот уже врезается в припаркованную «Ладу».

    В момент происшествия в легковушке находились 33-летняя женщина-водитель и пятилетний мальчик-пассажир. Медицинскую помощь малышу оказали на месте.

    По факту аварии проводится проверка.

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