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    Подростков задержали по подозрению в грабежах в двух районах Петербурга. Юные потерпевшие остались без денег и электронной сигареты

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    Студентов колледжа и школьников задержали по подозрению в грабеже в Центральном районе и Кировском районе Петербурга. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба городского управления МВД.

    Накануне в полицию обратился подросток, который рассказал, что во дворе дома 10 по Кузнечному переулку у него и его 15-летнего друга отобрали деньги. Подозреваемых - двоих 17-летних учащихся колледжей и 14-летнего ученика восьмого класса - вскоре задержали у дома 30 по Лиговскому проспекту. По данным «Фонтанки», троица заставила подростка перевести 1,8 тысячи рублей на счёт одного из них.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всех несовершеннолетних передали законным представителям после опроса.

    Также 7 апреля помощь полиции потребовалась 16-летнему студенту техникума, который рассказал, что у дома 20 корпус 2 по Дачному проспекту неизвестный, угрожая перцовым баллончиком, отнял у него электронную сигарету.

    Подозреваемого задержали утром 8 апреля у дома 141 по проспекту Народного Ополчения. Им оказался 16-летний ученик 9 класса. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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