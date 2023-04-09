Авария с перевертышем собрала пробку на юге КАД

Поездка по кольцевой автодороге Петербурга закончилась на крыше для легкового автомобиля 9 апреля. Последствия оценивали спасатели и мужчина в разорванной футболке.



Машину с помятым капотом и пробитой дверью показали в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб». Судя по снимкам, сработала подушка безопасности. С последствиями разбирались спасатели, на место подоспела скорая.

Как уточнили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», она уехала без пациента. По предварительным данным, на 66-м километре внешнего кольца не разъехались попутные грузовой и легковой автомобили. Авария заняла первую и вторую полосы. Обошлось без пострадавших.