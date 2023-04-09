В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако

В немецком городе Гамбурге образовалось ядовитое облако дыма после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, пишет 9 апреля журнал Spiegel.



По данным издания, загорелась стоянка для грузовиков, откуда огонь перекинулся на склады. Что там хранится, не сообщается, но жителей района предупредили, что есть опасность «дымовых газов и химических компонентов в воздухе».

По предварительным данным, которые сообщает радиостанция NDR, речь идет об утечке сероводорода.

Горожан призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.