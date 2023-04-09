В Волхове ищут второклассника, который не вернулся домой

Восьмилетний школьник не вернулся домой в Волховском районе Ленинградской области. В его поиски вовлечены полицейские и волонтеры.



Мальчик ушел из пятиэтажки у реки Волхов накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. К вечеру дома его так и не дождались. После безрезультатного поиска по окрестностям мать обратилась в полицию.

Ребенок учится во втором классе одной из волховских школ. По предварительным данным, раньше надолго не пропадал.

К утру воскресенья ориентировка появилась в группе во «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге. Никита уходил в черной жилетке, сапогах такого же цвета, светло-голубых джинсах, серой ветровке и шапке чуть темнее. У мальчика светлые волосы, серо-голубые глаза, худощавое телосложение.