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    В Волхове ищут второклассника, который не вернулся домой

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    Восьмилетний школьник не вернулся домой в Волховском районе Ленинградской области. В его поиски вовлечены полицейские и волонтеры.

    Мальчик ушел из пятиэтажки у реки Волхов накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. К вечеру дома его так и не дождались. После безрезультатного поиска по окрестностям мать обратилась в полицию.

    Ребенок учится во втором классе одной из волховских школ. По предварительным данным, раньше надолго не пропадал.

    К утру воскресенья ориентировка появилась в группе во «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге. Никита уходил в черной жилетке, сапогах такого же цвета, светло-голубых джинсах, серой ветровке и шапке чуть темнее. У мальчика светлые волосы, серо-голубые глаза, худощавое телосложение.

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