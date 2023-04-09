Скончался актер Александр Негреба, сыгравший в фильме «Маленькая Вера». Две недели назад умерла его жена

Актер и режиссер Александр Негреба скончался в Москве на
Отмечается, что две недели назад скончалась жена актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.
Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове, в 1982 году окончил ГИТИС. В фильмографии больше десяти ролей. Самая известная — роль старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера» (1988).
Собственные режиссерские работы Александра Негребы — фильм «За день до...» с его же актерским участием, завоевавший приз в номинации «Фаворит года» на кинофестивале «Вторая премьера» (1991 год), «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира (2014 год).
Работал в Рижском ТЮЗе и московском театре «Малая драматическая труппа».