Скончался актер Александр Негреба, сыгравший в фильме «Маленькая Вера». Две недели назад умерла его жена

Актер и режиссер Александр Негреба скончался в Москве на 62 году жизни. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием, пишет 7 апреля портал «Ревизор», с которым сотрудничал Негреба.

Отмечается, что две недели назад скончалась жена актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.



Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове, в 1982 году окончил ГИТИС. В фильмографии больше десяти ролей. Самая известная — роль старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера» (1988).

