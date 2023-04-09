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    Скончался актер Александр Негреба, сыгравший в фильме «Маленькая Вера». Две недели назад умерла его жена

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    Актер и режиссер Александр Негреба скончался в Москве на 62 году жизни. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием, пишет 7 апреля портал «Ревизор», с которым сотрудничал Негреба.

    Отмечается, что две недели назад скончалась жена актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

    Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове, в 1982 году окончил ГИТИС. В фильмографии больше десяти ролей. Самая известная — роль старшего брата главной героини фильма «Маленькая Вера» (1988).

    Собственные режиссерские работы Александра Негребы — фильм «За день до...» с его же актерским участием, завоевавший приз в номинации «Фаворит года» на кинофестивале «Вторая премьера» (1991 год), «Король Лир» по трагедии Уильяма Шекспира (2014 год).

    Работал в Рижском ТЮЗе и московском театре «Малая драматическая труппа».

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