В Финляндии собирают подписи за закрытие российского консульства

Финны собирают подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив Минюста Суоми — Kansalaisaloite.



«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании инициативы.



По состоянию на 16:40 8 апреля её поддержали более 9 тысяч человек. Парламент Финляндии будет обязан принять инициативу к рассмотрению при достижении отметки в 50 тысяч.

