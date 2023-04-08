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    В Финляндии собирают подписи за закрытие российского консульства

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    Финны собирают подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив Минюста Суоми — Kansalaisaloite.

    «Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании инициативы.

    По состоянию на 16:40 8 апреля её поддержали более 9 тысяч человек. Парламент Финляндии будет обязан принять инициативу к рассмотрению при достижении отметки в 50 тысяч.

    МИД Финляндии уже временно прекратил работу консульства в Петрозаводске и в Мурманске.

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