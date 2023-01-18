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    «Нет необходимости»: Финляндия закрывает представительство в Мурманске

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    Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске, заявили в МИД республики. Представительство работало с 1992 года.

    «Временное закрытие офиса означает временное прекращение деятельности. По оценке МИД, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, так как основные задачи офиса значительно сокращены. При необходимости операция может быть перезапущена позже», — говорится в сообщении дипмиссии от 18 января.

    При этом остальные представительства Финляндии в России — в Петербурге и Петрозаводске — продолжат свою работу.

    Как теперь россиянам получить шенгенскую визу и как обойти новые правила, читайте в разборе «Фонтанки».

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    МурманскФинляндияГенконсул
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