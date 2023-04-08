Помогите шестилетней Юле сделать первые шаги

Юля родилась с тяжелейшей патологией — у неё практически отсутствует половина тела. Мать её бросила, но девочке повезло — она оказалась в любящей семье, которая борется за то, чтобы у ребёнка была более-менее нормальная жизнь. Девочке уже сделали несколько операций, и сейчас у неё появился шанс самостоятельно сделать первые шаги. Но для этого нужна помощь.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Юля Болдырева, 6 лет.

Врождённые аномалии развития позвоночника и ног.



Требуется протезирование. Стоимость — 806 754 ₽.

«Я стала Юлиным опекуном, когда ей было три года. Девочка родилась с тяжелейшей патологией — практически с половиной тела. У неё полностью сформированы всего восемь грудных позвонков, а ниже позвоночника — только костные наросты, недоразвит таз и деформированы ноги. Юля не могла сидеть, передвигалась ползком.



Мать девочки бросила её, и Юля оказалась в детском доме. Я сразу поняла, что смогу помочь малышке, когда увидела её фото и узнала о диагнозе. В моей семье есть приёмный ребёнок с такой же патологией.

Осенью 2019 года Юле провели первую операцию на позвоночнике. Малышка научилась рисовать и есть, лёжа на животе, передвигаться по дому — лёжа на скейте.

Через два года в Центре реабилитации имени Альбрехта в Санкт-Петербурге начали этапное хирургическое лечение: Юле исправили положение таза, сформировали культи на обеих ногах.



Сейчас у дочки появился реальный шанс научиться стоять и сделать первые шаги. Для этого требуются индивидуально изготовленные модульные протезы бёдер, соединённые специальными шинами и шарнирами с жестким корсетом. Получить их за госсчет можно, но на это уйдет не меньше года, и клинику, где Юлю лечат последние годы, придётся менять. А мне страшно, да и у дочки нет столько времени — культи очень хрупкие, она уже два перелома бёдер перенесла. Хочется поскорее избавить малышку от боли. Самой мне не справиться. Прошу вас, помогите!» Анжела Макарова, Санкт-Петербург.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Юли синдром каудальной регрессии (недоразвитие нижней части тела. — Прим.ред.), врождённые аномалии позвоночника и нижних конечностей, состояние после хирургического лечения, сформированы культи бёдер. Ребёнку необходимо сложное протезирование в максимально сжатые сроки».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

