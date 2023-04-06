Из России депортируют китайского студента, которого признали виновным в ЛГБТ-пропаганде

Вахитовский районный суд в Казани 6 апреля принял решение депортировать из России китайского студента Сюй Хаояна, который вел в социальных сетях блог, посвященный ЛГБТ-тематике. Его признали виновным в распространении в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП).
Из постановления, размещенного на сайте суда, следует, что гражданин КНР 2001 года рождения разместил 19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, было установлено, что из 64,9 тысячи подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними.
Перед депортацией иностранец проведет 7 суток под арестом в центре временного содержания иностранных граждан.
Как уточняет 116.RU, Сюй Хаояна и его партнера задержали в Казани накануне. Сотрудники полиции подошли к молодым людям на улице, чтобы проверить документы. У студента из Китая не оказалось с собой паспорта и регистрации. Поэтому его увезли в отдел «Япеево». Адвокат Адель Хайдаршин рассказал изданию, что в отделе выяснилось, что на студента ранее поступали заявления о привлечении к ответственности от «заинтересованных лиц», после чего он был задержан.