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    Из России депортируют китайского студента, которого признали виновным в ЛГБТ-пропаганде

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    6 комментариев

    Вахитовский районный суд в Казани 6 апреля принял решение депортировать из России китайского студента Сюй Хаояна, который вел в социальных сетях блог, посвященный ЛГБТ-тематике. Его признали виновным в распространении в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП).

    Из постановления, размещенного на сайте суда, следует, что гражданин КНР 2001 года рождения разместил 19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, было установлено, что из 64,9 тысячи подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними.

    Перед депортацией иностранец проведет 7 суток под арестом в центре временного содержания иностранных граждан.

    Как уточняет 116.RU, Сюй Хаояна и его партнера задержали в Казани накануне. Сотрудники полиции подошли к молодым людям на улице, чтобы проверить документы. У студента из Китая не оказалось с собой паспорта и регистрации. Поэтому его увезли в отдел «Япеево». Адвокат Адель Хайдаршин рассказал изданию, что в отделе выяснилось, что на студента ранее поступали заявления о привлечении к ответственности от «заинтересованных лиц», после чего он был задержан.

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    Комментарии 6

    Гость06 Апр 2023 в 18:24
    всё, гонения на Геев начались? =) а где закон, запрещающий быть геем? =))) и с каких пор административка стала равняться депортации? =))) много мигрантов депортировали за убийства и изнасилования? что-то не припомню =)))
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 17:54
    А Володина куда отдать?
    +0−0
    Игорь Питерский06 Апр 2023 в 17:53
    Пришла беда, откуда не ждали! Ведь все про Запад вещали...
    +0−0
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