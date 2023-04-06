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    «Майор Гром» перекроет движение в центре Петербурга

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    1 комментарий
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Киносъемки на сутки изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. С раннего утра до ночи перекроют две улицы возле Михайловского замка.

    С 6:00 до 23:59 11 апреля будет перекрыто движение транспорта по Замковой улице и по участку Кленовой улицы от Замковой до Инженерной улицы, сообщает 6 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до 23:59 на Замковой улице и нечетной стороне набережной Фонтанки от Замковой до набережной Мойки запретят парковаться.

    Там пройдут съемки фильма «Майор Гром. Игра» — третьей части франшизы про майора Грома по комиксам российской студии Bubble. В середине марта один из эпизодов фильма снимали в СИЗО «Кресты».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 1

    своих не бросаем06 Апр 2023 в 16:11
    и не пошли бы они в долгое эротическое путешествие
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