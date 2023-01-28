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    «Майор Гром» вернется на экраны в третьей части. Съемки в Петербурге начнутся весной

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    В Петербурге весной 2023 года стартуют съемки третьей части франшизы про майора Грома. Об этом 28 января рассказал руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев на фестивале Bubble comics con, передает ТАСС.

    Работа над новой картиной уже началась. Называться фильм будет «Майор Гром: Игра». На экраны кинотеатров новинка должна выйти весной 2024 года.

    Над третьей картиной, как и над первыми двумя («Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство»), будет работать режиссер Олег Трофим. В фильме будут играть актеры, знакомые зрителям по первой части: Тихон Жизневский, а также Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков.

    По словам создателей, в продолжении приключений майора Грома появятся персонажи из других комиксов издательства Bubble. Также ожидается появление нового, еще не фигурировавшего ранее в других комиксах, злодея. Зовут его Призрак.

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