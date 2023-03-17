Майор Гром зашел в «Кресты»: в СИЗО снимали бунт

В СИЗО «Кресты» 16 марта прошел первый съемочный день нового фильма «Майор Гром: Игра». Команда режиссера Олега Трофима работала над сценой бунта в стенах следственного изолятора. На площадке появились звезды предыдущих картин франшизы — Тихон Жизневский и Александр Сетейкин, они играют Игоря Грома и его напарника Диму Дубина.
События развиваются спустя год после первой части, также в альтернативном Петербурге: Игорь Гром, на которого сваливается широкая известность и народная любовь, проходит испытание «медными трубами» — а заодно противостоит злодею по прозвищу Призрак.
«За постановку сражения Грома с заключёнными и других экшен-сцен в фильме отвечает школа сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна, — рассказали в пресс-службе «Кинопоиска». — Среди их работ — «Дневной дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Последний богатырь», «Мажор» и другие».
В кадре также появятся Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова и другие. Сценаристами фильма стали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Съемки завершатся осенью 2023 года.