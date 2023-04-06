В Сосновке пройдет легкоатлетический кросс «Весна»

Легкоатлетический кросс «Весна» состоится в Сосновке — крупнейшем лесопарке Санкт-Петербурга 15 апреля. Ожидается участие около 300 человек, которые будут соревноваться в 16 возрастных категориях на дистанциях от 2 800 до 5 600 метров. Кроме того, пройдет эстафета 4 по 1 400 метров.



Трассы кросса проходят по пересеченной местности и имеют разное покрытие, стартово-финишный городок будет расположен на территории стадиона вблизи проспекта Тореза. Участники, добравшиеся до финиша, получат медаль-значок и подарки от организаторов и партнеров. Регистрация доступна на сайте до 14 апреля.

