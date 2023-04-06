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    В Сосновке пройдет легкоатлетический кросс «Весна»

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    4 комментария

    Легкоатлетический кросс «Весна» состоится в Сосновке — крупнейшем лесопарке Санкт-Петербурга 15 апреля. Ожидается участие около 300 человек, которые будут соревноваться в 16 возрастных категориях на дистанциях от 2 800 до 5 600 метров. Кроме того, пройдет эстафета 4 по 1 400 метров.

    Трассы кросса проходят по пересеченной местности и имеют разное покрытие, стартово-финишный городок будет расположен на территории стадиона вблизи проспекта Тореза. Участники, добравшиеся до финиша, получат медаль-значок и подарки от организаторов и партнеров. Регистрация доступна на сайте до 14 апреля.

    Мероприятие включено в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Петербурга на 2023 год.

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    СосновкаКроссЛегкоатлетический забег
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    Комментарии 4

    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 13:59
    Почему власть организует массовые мероприятия при коронавирусных ограничениях?
    Чиновникам закон не писан?
    +2−0
    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 13:51
    Администрация поломалась, ЗОЖников не по Невскому гонит!
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:46
    вот радость-то для свор собак без намордников...
    +2−0
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