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    «Из тюрем выпустить, штрафные батальоны создать». Почему Жириновского называют пророком

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    37 комментариев

    Ровно год назад, 6 апреля, россияне простились с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Однако интерес к политику за это время не только не угас, а даже вырос.


    В интернете многие пользователи окрестили Жириновского пророком. Создатель ЛДПР не только предвидел собственные похороны — с панихидой в Колонном зале, воинскими почестями и орденами на подушечках, но и практически точно назвал дату начала боевых действий на Украине за два месяца до.

    Среди других сбывшихся пророчеств яркого политика — Евромайдан на Украине, судьба Крыма, убийство Бориса Немцова и даже набор добровольцев из числа российских заключенных. Не верите? Смотрите сами!

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    Комментарии 37

    Annonym9106 Апр 2023 в 14:22
    Ой да хватит о Жириновском в Нынешнее политическое Поле Политика его Взглядов в Думу уже не пустят и не важно сколько лет будет такому же политику .
    Жириновский в Отличий от Многих Политиков хотя может и был Исскренним чего не скажешь о почти 90% Нынешних Политиков и не важно 60 лет им или всего лишь под 40 Лет идет
    +0−0
    Йёхан06 Апр 2023 в 14:09
    Еще он писал, что русский солдат омоет сапоги в Индийском океане. Сбудется ли это пророчество сего вещего старца? А то вона индусы нашу нефть выше 60 баксов не хотят покупать...

    В книге «Последний бросок на Юг» (1993г.) звучит так:
    «Народы и страны Юга, перессорившись между собой, поймут необходимость спасительной миссии России, сами призовут ее, и тогда она дойдет до Индийского океана, и уставший, но удовлетворенный своей великой миротворящей миссией русский солдат наконец-то присядет на дальнем берегу Индийского океана и омоет в его водах свои запылившиеся и потрепанные сапоги»
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:57
    Интерес к шизофренику и казнокраду, браво конечно!
    +1−1
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