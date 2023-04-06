«Из тюрем выпустить, штрафные батальоны создать». Почему Жириновского называют пророком

Ровно год назад, 6 апреля, россияне простились с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Однако интерес к политику за это время не только не угас, а даже вырос.
В интернете многие пользователи окрестили Жириновского пророком. Создатель ЛДПР не только предвидел собственные похороны — с панихидой в Колонном зале, воинскими почестями и орденами на подушечках, но и практически точно назвал дату начала боевых действий на Украине за два месяца до.
Среди других сбывшихся пророчеств яркого политика — Евромайдан на Украине, судьба Крыма, убийство Бориса Немцова и даже набор добровольцев из числа российских заключенных. Не верите? Смотрите сами!