«Из тюрем выпустить, штрафные батальоны создать». Почему Жириновского называют пророком

Ровно год назад, 6 апреля, россияне простились с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Однако интерес к политику за это время не только не угас, а даже вырос.





В интернете многие пользователи окрестили Жириновского пророком. Создатель ЛДПР не только предвидел собственные похороны — с панихидой в Колонном зале, воинскими почестями и орденами на подушечках, но и практически точно назвал дату начала боевых действий на Украине за два месяца до.