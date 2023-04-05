Детский омбудсмен: дочь приговоренного за дискредитацию Алексея Москалева забрала мама девочки

Семиклассницу Машу Москалеву из социального центра забрала мать, которая порядка семи лет никак не контактировала с ребенком. Сведений о нахождении ее отца после побега, приговора и задержания в Минске, нет.

О том, что Маша изменила свое мнение и решила попробовать пожить с матерью, 5 апреля пишет уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Она утверждает, что девочка поговорила с мамой, узнала, как она живет и подумала: «А вдруг и вправду чудо возможно».

Как сообщалось ранее, после ареста отца девочки по статье о дискредитации ВС РФ ее отправили в приют, причем по заявлению матери. «Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — сказала омбудсмен и добавила, что ребенок уже дома у матери.