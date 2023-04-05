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    Детский омбудсмен: дочь приговоренного за дискредитацию Алексея Москалева забрала мама девочки

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    13 комментариев

    Семиклассницу Машу Москалеву из социального центра забрала мать, которая порядка семи лет никак не контактировала с ребенком. Сведений о нахождении ее отца после побега, приговора и задержания в Минске, нет.

    О том, что Маша изменила свое мнение и решила попробовать пожить с матерью, 5 апреля пишет уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Она утверждает, что девочка поговорила с мамой, узнала, как она живет и подумала: «А вдруг и вправду чудо возможно».

    Как сообщалось ранее, после ареста отца девочки по статье о дискредитации ВС РФ ее отправили в приют, причем по заявлению матери. «Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — сказала омбудсмен и добавила, что ребенок уже дома у матери.

    Издание «Тульские известия» опубликовало фото со встречи мамы с Машей. На кадрах обе улыбаются.

    Отца Маши задержали в Минске 30 марта, с тех пор информации о нем у его адвокатов нет. Он сбежал из-под домашнего ареста накануне приговора. Суд в Туле наказал его двумя годами колонии. Подробнее о том, как к такой развязке привел детский рисунок, в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 13

    Гость05 Апр 2023 в 22:35
    гуси - гуси. га-ага. ессть хотите га га га.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Апр 2023 в 22:26
    Возникает вопрос - для чего забрала?
    +0−0
    Slava_Rossii205 Апр 2023 в 21:58
    Аморальное поведение власти, отнять у ребёнка близкого человека и заставить жить с тем, кому она была до лампочки.
    +7−0
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