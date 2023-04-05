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    Путин начал встречу с Лукашенко в Кремле с шутки про зарплату

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча проходит в Кремле.

    Общение началось с обмена шутками, пишет ТАСС. «Уставший президент, куда вы смотрите?» — обратился белорусский лидер к подчиненным президента России. В ответ Путин ответил, что «нормально, нужно немножко работать».

    «В конце месяца в кассу за зарплатой, которую надо отрабатывать», — добавил глава государства и перешел к повестке встречи.

    Переговоры проходят накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля.

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