Путин начал встречу с Лукашенко в Кремле с шутки про зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча проходит в Кремле.



Общение началось с обмена шутками, пишет ТАСС. «Уставший президент, куда вы смотрите?» — обратился белорусский лидер к подчиненным президента России. В ответ Путин ответил, что «нормально, нужно немножко работать».

«В конце месяца в кассу за зарплатой, которую надо отрабатывать», — добавил глава государства и перешел к повестке встречи.

Переговоры проходят накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля.

