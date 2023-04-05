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    «Я заступилась за своего парня в драке». Серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу рассказала, как на самом деле пострадала

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    5 комментариев

    Петербургская горнолыжница Мария Доброва рассказала «Фонтанке», что ее парень Артём Набиулин на самом деле не бил ее, а травму она получила, попытавшись защитить его в драке с пьяной компанией.

    «Все на самом деле произошло вообще не так, как все пишут. Ситуация действительно была возле гостиницы, и Артем Набиулин действительно мой парень. Но дальше всю ситуацию перевернули. Была драка между Артемом и другим молодым человеком. Моему парню разбили бровь, повалили и стали пинать ногами. Я попыталась за него заступиться. Подбежала, оттолкнула мужика. Тут на меня полезла его женщина, разбила мне об голову бутылку пива, я упала, у меня потекла кровь. После этого подбежали охранники — те двое сразу убежали. Нам с парнем вызвали скорую. От госпитализации мы отказались — нас на месте подлатали. В полицию мы не стали обращаться. Те двое сразу убежали. Они были пьяные и абсолютно неадекватные. Сейчас мы сидим в аэропорту — улетаем в Питер», — заявила Мария Доброва.

    Напомним, Мария Доброва — серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу. Ее парень Артем Набиулин также раньше выступал за сборные России и Петербурга. Однако на днях он получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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    Комментарии 5

    Giorgio05 Апр 2023 в 20:25
    Вот не подали заяву - грех на душу взяли. Та парочка в следующий раз или кого нибудь убьет, или сами на нож налетят
    +0−0
    Znatok7805 Апр 2023 в 20:23
    Новости скрепной державы...ударили, подлатали, пофиг, пляшем...
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 20:06
    Надо заявлять, чтобы не было больше у такого быдла желания безнаказанно бить, тем более бутылкой по голове.
    В сл. раз кому-то так не повезёт и их не подлатают" на месте, а сделают инвалидами.
    +0−0
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