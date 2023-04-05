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    Серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу избили в Сочи

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    13 комментариев

    Петербургская горнолыжница Мария Доброва оказалась в больнице после конфликта с бывшим напарником по сборной России 26-летним Артёмом Набиулиным. Информацию об этом 5 апреля подтвердила «Фонтанке» член президиума Федерации фристайла России и директор Федерации фристайла Санкт-Петербурга Елена Гитина.

    По ее словам, Доброва и Набиулин вместе находились на отдыхе в Сочи. Молодые люди что-то не поделили. В результате Добровой пришлось обратиться в больницу. Характер травм пока неизвестен.

    Отметим, что Артём Набиулин также раньше выступал за сборные России и Петербурга. Однако на днях он получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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    Комментарии 13

    Гость05 Апр 2023 в 18:05
    Пить надо меньше. Ужрались и подрались, чисто по русски
    +0−0
    shestokol05 Апр 2023 в 17:56
    однако проблемы у русских девушек с партнерами не на час , судя по фамилиям
    +0−0
    shestokol05 Апр 2023 в 17:54
    да , фамилия говорящая , с бывшим главой мвд который вещал что ментам можно и ответить прямо во время незаконных приставаний
    +0−0
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