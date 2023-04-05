Серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу избили в Сочи

Петербургская горнолыжница Мария Доброва оказалась в больнице после конфликта с бывшим напарником по сборной России 26-летним Артёмом Набиулиным. Информацию об этом 5 апреля подтвердила «Фонтанке» член президиума Федерации фристайла России и директор Федерации фристайла Санкт-Петербурга Елена Гитина.



По ее словам, Доброва и Набиулин вместе находились на отдыхе в Сочи. Молодые люди что-то не поделили. В результате Добровой пришлось обратиться в больницу. Характер травм пока неизвестен.



Отметим, что Артём Набиулин также раньше выступал за сборные России и Петербурга. Однако на днях он получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

